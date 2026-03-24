Версия о взрыве бытового газа в жилом доме в Севастополе исключена - губернатор

Версия о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Севастополе полностью исключена, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

"Специалисты уже провели первичное обследование. Версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас на месте работают криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ. Точную причину правоохранительные органы сформулируют по завершении всех экспертиз", - сообщил глава города.

Также увеличилось число пострадавших: погибла хозяйка квартиры, ее 20-летний сын числится пропавшим без вести, в больницах находятся 12 человек, в том числе трое детей.

Взрыв произошел около 23:40 в жилом доме по адресу Павла Корчагина, 14. Взрывной волной повредило дом, а также дом напротив.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Развожаев также сообщил, что жителей пострадавших подъездов и поврежденного дома напротив эвакуировали и временно разместят в ПВР на базе Инженерной школы.

"Муниципалитет, полиция и волонтеры проводят подомовой обход. Если квартира признана непригодной для жизни, людям предоставят места в наших общежитиях или пансионатах на всё время, пока будет идти ремонт. К работам будут привлечены городские подрядчики, всё сделаем централизованно", - сообщил губернатор.