СПЧ предлагает приравнять электровелосипеды к мопедам

Глава СПЧ Валерий Фадеев направил в Минтранс РФ предложения СПЧ по вопросу ограничений для электросамокатов и электровелосипедов. Президент РФ Владимир Путин саму идею поддерживает.

В СПЧ предлагают отказаться от самого термина "электровелосипед" в ПДД. Ведь большинство из них имеют электродвигатели мощностью до 0,7 кВт и могут развивать скорость до 60 км/ч. Это почти мотоциклы или мопеды, но не велосипеды. Велосипедами следует называть только транспортные средства, в которых нужно крутить педали. Движение таких мопедов и мотоциклов нужно полностью запретить по пешеходным зонам и тротуарам, они должны ездить по автодорогам и иметь государственные регистрационные знаки и водительское удостоверение категории А или М. Единственным исключением должны быть лишь моторизованные инвалидные коляски, считают в СПЧ.

В 2025 году в России произошло более 3 тысяч аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В этих ДТП погибли 68 человек, более 3 тысяч получили травмы разной степени тяжести. Хотя аварийность впервые снизилась, число жертв растет. Ограничения вводятся для арендуемых СИМ, а вот частных почти не касаются. Поэтому все чаще звучат предложения регистрировать и их, чтобы полнее контролировать движение СИМ.