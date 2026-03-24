Рэпера Оксимирона* приговорили к 320 часам обязательных работ

В Санкт-Петербурге рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя - Мирон Федоров*) приговорили к 320 часам обязательных работ. Приговор вынесен заочно – рэпер сейчас находится за пределами страны.

"Суд заочно приговорил виновного к наказанию в виде обязательных работ на срок 320 часов. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том интернета, на два года", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Поводом для судебного иска со стороны прокуратуры стало неисполнение законодательства об иноагентах. Обвинитель просил приговорить Oxxxymiron* к 400 часам обязательных работ.

Сейчас Федоров* находится в розыске.

*внесен в реестр иноагентов Минюста России