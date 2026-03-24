В Югорске полицейские голыми руками поймали рысь, которая забрела на территорию города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Сообщение о появлении хищника сперва в городском парке, а затем рядом с санаторием-профилакторием поступило в дежурную часть ночью.

B указанный район незамедлительно выдвинулись сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городу Югорску старший лейтенант полиции Владислав Козлов, инспекторы Самуил Гут и Ксения Шаранова, а также участковый уполномоченный, лейтенант полиции Виктор Перченко.

Прибывшие на место полицейские обнаружили животное на карнизе окна первого этажа здания. Они поймали рысь, а затем вывезли хищницу в удаленный лес и выпустили в охранной зоне государственного природного заповедника "Малая Сосьва" имени В.В. Раевского.