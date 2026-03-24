Уральский казачий расчет впервые пройдет на Параде Победы в Москве

Уральский казачий расчет впервые примет участие в Параде Победы в Москве. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога.

Как рассказал полпред в своем канале в MAX, сейчас уральцы проводят тренировки на полигоне в Подмосковье, чтобы к 9 мая до автоматизма отработать проход по Красной площади.

"Для участия в главном параде страны направили 130 человек. Среди них ветераны специальной военной операции, студенты из Челябинска, а также казаки из Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей и Башкирии", - отметил Жога и пожелал всем удачи в подготовке.

Напомним, в прошлом году парад в Москве был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.