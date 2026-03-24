Первые 16 российских интернет-спутников "Бюро 1440" вышли на орбиту

На околоземную орбиту выведены первые 16 спутников целевой группировки связи "Бюро 1440". Первый запуск состоялся в 20.24 23 марта.

После выхода на опорную орбиту спутники успешно отделились от ракеты-носителя и были взяты под управление центра управления полётами. На очереди – проверка бортовых систем и движение на целевую орбиту.

Запуск первых аппаратов целевой группировки – переход от экспериментов к созданию сервиса связи. Команда прошла этот путь за 1 тыс. дней, сообщает пресс-служба "Бюро 1440".