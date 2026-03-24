Россиян-завсегдатаев саун смогут направлять на спермограмму и к урологу

Обновленные методические рекомендации Минздрава России предусматривают направление мужчин к урологу и на спермограмму, если они часто посещают бани и сауны.

Рекомендуется направлять мужчин на такие обследования, если они укажут любовь к посещению бань в анкете репродуктивного здоровья при диспансеризации.

Бани, сауны, другие места с высокой температурой могут отрицательно сказываться на репродуктивном потенциале мужчин. Также отрицательно могут влиять диабет, простатит или инфекции, передаваемые половым путем. Если пациент укажет эти обстоятельства в анкете, ему также предложат пройти обследование у уролога и сдать спермограмму.

Ранее сообщалось, что в новых методических рекомендациях по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья упоминается возможность направления женщин на консультацию к психологу, если они указывают в анкете, что не собираются заводить детей. В Минздраве уточнили, что это лишь рекомендации, заставлять женщин ходить к психологу никто не будет.