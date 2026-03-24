Славянское фэнтези вырвалось в топ на книжном рынке

Славянское фэнтези устойчиво держится в топе книжного рынка несколько лет. Успех жанра формируется не только текстами, но и визуальной эстетикой.

Речь тут идёт о том, что аудитория охотно покупает книги с необычными обрезами, сложными иллюстрациями и образами, сочетающими эстетику восточного комикса с русским фольклором. Интерес к сказкам исходит даже от топ-менеджеров и бизнес-сообщества.

В отличие от сиюминутных новостей, сказки дают ощущение стабильности и возможность выдохнуть от информационного хаоса, пишет РБК.