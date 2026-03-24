24 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

ФСБ предупреждает о маскировке взрывных устройств под бытовые предметы

Центр общественных связей ФСБ России выпустил официальное предупреждение для граждан о новых методах маскировки взрывных устройств. Как сообщает ТАСС, украинские спецслужбы прячут самодельные бомбы внутри самых обычных предметов обихода. В списке опасных находок уже значатся портативные зарядки, музыкальные колонки, наборы для маникюра и даже иконы. Оперативники призывают россиян к предельной бдительности, так как диверсанты используют привычный вид вещей, чтобы усыпить осторожность людей.

Специалисты по разминированию регулярно находят взрывчатку в неожиданных местах. Силовики уже изымали заминированные флаконы с духами, средства для ухода за волосами и различные запчасти для автомобилей. Эксперты подчеркивают, что преступники могут использовать в качестве камуфляжа любой объект повседневного пользования. Расчет организаторов прост: человек находит или получает посылку, пытается включить устройство или открыть упаковку, что приводит к срабатыванию скрытого механизма. Такая тактика направлена на поражение мирных граждан в обычных бытовых условиях.

Федеральная служба безопасности в очередной раз просит граждан проявлять осторожность. Ведомство рекомендует не принимать передачи от незнакомцев, не поднимать на улице брошенные гаджеты и сразу сообщать о любых подозрительных находках в полицию. Силовики постоянно расширяют список предметов, которые диверсанты могут превратить в бомбу. Сейчас спецслужбы усилили проверку почтовых отправлений и логистических маршрутов, чтобы перехватывать подобные опасные "подарки" до того, как они попадут в руки людей. Бдительность каждого человека помогает сорвать планы террористов и спасти жизни.

Сообщалось, что ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб закупить в Москве партию мощных российских дронов, управляемых по оптоволокну. Диверсанты планировали оснастить эти беспилотники взрывчаткой для совершения терактов в столице, рассчитывая, что защита от радиопомех позволит им незаметно атаковать цели.

