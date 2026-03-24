Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



ФСБ сорвала закупку боевых дронов в Москве: украинские спецслужбы готовили теракты

Сотрудники ФСБ России пресекли опасную операцию украинских спецслужб в Москве. Иностранные агенты планировали купить партию мощных беспилотников прямо на одном из заводов. Речь идет о дронах, которые российская армия использует для снабжения бойцов и уничтожения вражеской техники. Эти аппараты управляются по оптоволоконному кабелю, поэтому их невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы. Каждый такой дрон поднимает до 20 килограммов груза, что делает его крайне опасным оружием, пишет РИА Новости.

Следствие установило, что преступники собирались оснастить беспилотники взрывчаткой и атаковать объекты в Москве. Если бы им удалось завершить сделку, они получили бы в руки мощное средство террора. Благодаря точной работе контрразведки, силовики вовремя вмешались и остановили закупку техники. Специалисты подчеркивают, что управление по кабелю позволило бы диверсантам незаметно подвести заминированные аппараты к целям, обходя стандартные системы защиты города.

Для связи с заводом и организации доставки организаторы использовали хитрую схему. Они взламывали аккаунты обычных россиян в мессенджере Telegram, на сервисе объявлений Avito и в приложении "Яндекс Go". Таким образом агенты пытались выдать себя за простых покупателей и скрыть свои истинные цели. Сейчас ФСБ продолжает расследование, чтобы найти всех участников этой цепочки и предотвратить новые попытки кражи военных технологий на территории России.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали 30-летнего иностранца, который получил посылку с 504 минами-ловушками, замаскированными под стельки для обуви с подогревом. Контрабандный груз прибыл из Польши через Беларусь по заказу украинских спецслужб для дальнейшей отправки в зону СВО под видом гуманитарной помощи. 

Теги: беспилотник, завод, фсб


