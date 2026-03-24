В Екатеринбурге открылся второй рекрутинговый центр МВД

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении ведомства, центр открылся 23 марта на базе Екатеринбургского экономико-технологического колледжа. Это уже второе заведение. Первый подобный центр в столице Урала заработал в мае прошлого года в ТЦ "Веер Молл".

Площадка под новый центр была выбрана не случайно. Колледж уже не один год тесно сотрудничает с городским управлением МВД. Данная учебная организация ведет подготовку кадров для полиции по нескольким специальностям.

"Рекрутинговый центр функционирует ежедневно в холле второго этажа и ориентирован, в первую очередь, на студентов. Любой из учащихся может обратиться к сотруднику кадровой службы, который находится в центре, и получить исчерпывающую информацию о трудоустройстве в органы внутренних дел", - отметили в полиции.

Открытие нового рекрутингового центра произошло на фоне нехватки кадров в УМВД по Екатеринбургу. Ранее сообщалось, что некомплект сотрудников в полиции города за год вырос на 5%. После этого местные власти задумались над дополнительными выплатами силовикам.