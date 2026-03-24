В России мимо банковской системы прошёл миллиард рублей

В Ивановской области предполагаемым участникам криминальной банды вменили незаконные банковскую деятельность и оборот средств платежей в особо крупном размере.

Злоумышленники действовали в различных регионах России. Сообществом из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали незаконный оборот 1 млрд руб. в обход банковской системы Российской Федерации.

В своей работе эти люди использовали несколько схем. В том числе вывод денег за пределы страны с помощью подконтрольных иностранных коммерческих организаций с конвертацией в криптовалюту. За услуги они брали с клиентов комиссию, заработав более 125 млн руб. Задержаны 15 подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.