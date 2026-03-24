В Серове с путей сошел пригородный поезд

Сегодня утром на станции Серов-Заводской Свердловской железной дороги с путей сошел пригородный поезд №6968, следовавший по маршруту Ивдель 1 - Серов. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Причина схода не называется, в настоящее время ведутся восстановительные работы. Организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Для координации работы правоохранительных органов на место выехал Серовский транспортный прокурор.

К счастью, никто во время инцидента не пострадал, опрокидывания вагонов также не было допущено.