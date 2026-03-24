Мины в обуви: ФСБ накрыла канал поставки 504 взрывных устройств

Сотрудники ФСБ задержали в Москве 30-летнего иностранца, который получил посылку с пятью сотнями замаскированных бомб. Как сообщает РИА Новости, украинские спецслужбы организовали канал контрабанды из Польши через Беларусь. Задержанный мужчина забрал в столичной логистической компании груз, где находились 504 самодельных взрывных устройства. Преступники спрятали их внутри обычных стелек для обуви с подогревом. В дальнейшем злоумышленники планировали отправить эти опасные изделия в воинские части в зоне СВО под видом обычной гуманитарной помощи.

Специалисты-взрывотехники ФСБ изучили находку и подтвердили ее опасность. Мощность каждой такой мины составляет 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте. Заряд срабатывает в тот момент, когда солдат подключает стельки к аккумулятору для обогрева. Силы взрыва хватает, чтобы оторвать человеку часть стопы или пальцы прямо во время выполнения боевой задачи. Таким образом организаторы диверсии рассчитывали массово калечить российских военнослужащих на передовой.

Контрразведка вовремя вмешалась и заблокировала канал поставки средств поражения. Сейчас следователи устанавливают всех участников преступной цепочки, которые помогали переправлять взрывчатку через границы. Задержанный иностранец дает показания, а эксперты призывают волонтеров и военных проявлять предельную осторожность при получении любых посылок из непроверенных источников. ФСБ продолжает работу по выявлению других подобных грузов, которые могут угрожать жизни бойцов.

Сообщалось, что в Мордовии сотрудники ФСБ задержали 34-летнего бизнесмена из Саранска по подозрению в государственной измене. По данным следствия, предприниматель сотрудничал с украинской разведкой и за вознаграждение передал кураторам доступ к 1000 сим-карт и 10 виртуальным станциям.