СК возбудил уголовное дело после взрыва дома в Севастополе

В Севастополе погибла хозяйка квартиры, где произошел взрыв. Ее 20-летний сын сейчас числится без вести пропавшим, сообщили в следственном управлении СКР по Крыму и Севастополю.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

"В одной из квартир, расположенных на первом этаже дома по улице Павла Корчагина города Севастополя, произошел хлопок с последующим разрушением конструкций здания. На данный момент установлено, что хозяйка квартиры погибла, её сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим. Кроме того, несколько человек из числа жильцов дома находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении ведомства.

По данным СМИ, в больницах остаются десять пострадавших, в том числе трое детей, один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Что стало причиной взрыва – пока не известно.