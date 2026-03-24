"Выбора нет". Украина обречена на повышение налогов из-за МВФ и ЕС

Украине придется все время повышать налоги, пока этого требуют МВФ и Европа и пока Киев мечтает о членстве в ЕС. Об этом заявил бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

МВФ требует повышения налогов для предоставления кредитов. А ЕС настаивает на выполнении всех своих, чтобы перспектива членства продолжала сохранять актуальность и дальше. И хотя никто не знает, когда Украина вступит в ЕС и вступит ли вообще, это придется делать, чтобы мечта не рухнула. Другого выхода у Украины просто нет, уверен экс-чиновник.

Если Кулеба говорит о более длительной перспективе, то в Раде - о ближайшей. Без быстрого повышения налогов МВФ просто не даст жизненно необходимый новый кредит, предупреждает глава комитета Рады по финансам и налогам Даниил Гетманцев. Он сказал, что Украине грозит финансовая катастрофа уже весной, если правящий режим не выполнит требование МВФ и не повысит налоги. Выполнение этого указания обязательно. Если раньше Киеву как-то удавалось выкручиваться, то теперь ситуация иная. Без кредита МВФ все социальные выплаты могут быть остановлены.

На днях минфин Украины представил другой законопроект об увеличении налогов. Первый Рада провалила 10 марта. Депутаты не хотят голосовать за законопроект, который вызовет огромное недовольство населения. Вторая попытка будет мучительной, считает Гетманцев.