В Госдуме предложили ввести сертификаты для пенсионеров на такси до поликлиники

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести сертификаты для людей старше 70 лет на поездки на такси в медицинские учреждения. На сертификате будет определенный лимит поездок на месяц, считаться льготной поездка будет при расчете маршрута – он должен будет прокладываться точно до медицинского учреждения, пишет RT.

Сообщается, что Чернышов уже направил предложение вице-премьеру российского правительства Татьяне Голиковой.

Чернышов не уточняет, в какую сумму и какому уровню бюджета (региональному, федеральному) обойдется его предложение.

"Сегодня для многих людей старше 70 лет в заботе о своем здоровье главная проблема – не запись к врачу, а дорога до него. Общественный транспорт не всегда удобен, особенно в небольших городах и сельской местности, личного автомобиля нет, а каждый раз просить помощи – значит зависеть от других. В итоге – пропущенные визиты, позднее лечение, ухудшение здоровья", - указывает депутат.