Надымчанка получила штраф за то, что кинула в полицейского ножницы

Жительница Надыма осуждена к штрафу за применение насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что 4 января 2026 года в Надыме местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не желая быть привлеченной к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию своих несовершеннолетних детей, бросила в сотрудника полиции, в связи с исполнением им служебных обязанностей, маникюрные ножницы, в результате чего причинила ему телесные повреждения в виде ушибов и ссадин мягких тканей лица.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.