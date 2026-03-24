В Свердловской области выросло число вторичных сделок с недвижимостью

В Свердловской области зафиксирован рост количества вторичных сделок с недвижимостью. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном управлении Росреестра.

По данным ведомства, в феврале 2026 года на Среднем Урале было зарегистрировано 10 тысяч 138 прав на основании договоров купли-продажи. В феврале 2025 года этот показатель составлял 8 тысяч 964.

"В феврале текущего года количество зарегистрированных прав собственности на жилые помещения в сегменте вторичного жилья составило 10,1 тысяч. 41% сделок приходится на Екатеринбург. Больше всего договоров купли-продажи зафиксировано в Академическом районе. Второе место занимает Кировский, третье место – Октябрьский район", - пояснил руководитель свердловского Росреестра Игорь Цыганаш.

На втором месте по области оказался Нижний Тагил (751). Третье у Каменска-Уральского (394), четвертое – у Первоуральска (344), пятое – у Верхней Пышмы (203).

