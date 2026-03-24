Осужденный экс-глава института УрФУ Шурманов не смог оспорить взыскание многомиллионного ущерба

24 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Осужденный экс-глава института УрФУ Шурманов не смог оспорить взыскание многомиллионного ущерба

Бывший директор института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов и его сообщник экс-заместитель директора по развитию ООО "Комплексные Технологии Связи" Алексей Куварин проиграли в суде апелляционной инстанции, не сумев оспорить решение о взыскании с них многомиллионного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, Шурманова задержали летом 2022 года в Екатеринбурге. Осенью 2024 года Верх-Исетский районный суд признал его виновным в мошенничестве на 16 млн рублей и отправил в колонию общего режима на 9 лет. Также Шурманова обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей. В дальнейшем приговор был обжалован осужденным, адвокатом и прокурором, но безуспешно - суд изменил приговор райсуда в части хранения вещественных доказательств, но в остальном же вердикт оставлен без изменений.

Помимо этого, представитель надзорного ведомства в порядке гражданского судопроизводства обратился с иском в Кировский районный суд Екатеринбурга. Истец просил взыскать солидарно с Шурманова и Куварина ущерб в пользу РФ в лице ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва" в размере 12 млн 816 тыс. 160 рублей. С первого также в пользу Свердловской области в лице Фонда "Фонд поддержки спора высших достижений в Свердловской области" прокурор просил взыскать 2,4 млн рублей.

Суд удовлетворил исковые требования, а также с осужденных солидарно взыскал в бюджет госпошлину 98 тыс. 856 рублей, а с Шурманова еще 39 тыс. рублей госпошлины.

Ответчики обжаловали решение в суде апелляционной инстанции, но судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, оставил решение суда первой инстанции без изменения. Оно вступило в законную силу.

Теги: Шурманов, УрФУ, суд, ущерб, апелляция


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.05.2025 11:31 Мск Суд оставил в силе приговор экс-главе института физкультуры УрФУ, отправленного в колонию за мошенничество на 16 млн
Ранее 06.11.2024 11:43 Мск Пост главы Института физкультуры УрФУ может занять чиновница мэрии Екатеринбурга
Ранее 11.10.2024 09:18 Мск Главу института физкультуры УрФУ отправили в колонию за хищение 16 млн
Ранее 31.01.2024 15:53 Мск Глава Института физкультуры УрФУ останется под стражей до середины апреля
Ранее 24.01.2024 09:52 Мск Арест главы Института физкультуры УрФУ продлили до весны
Ранее 19.09.2023 10:26 Мск Защите главы Института физкультуры УрФУ не удалось обжаловать подсудность его дела
Ранее 16.08.2023 13:16 Мск Главу Института физкультуры УрФУ вернули обратно в СИЗО
Ранее 11.07.2023 11:29 Мск Глава Института физкультуры УрФУ вышел на свободу после года в СИЗО
Ранее 25.05.2023 13:39 Мск Глава Института физкультуры УрФУ останется в СИЗО до 13 июня
Ранее 27.02.2023 12:51 Мск Главу Института физкультуры УрФУ снова оставили в СИЗО
Ранее 08.12.2022 15:22 Мск Суд решил не выпускать из СИЗО главу Института физкультуры УрФУ Шурманова
Ранее 24.10.2022 12:50 Мск Глава Института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ останется в СИЗО
Ранее 02.09.2022 15:03 Мск Суд оставил под стражей главу Института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ
Ранее 15.07.2022 14:57 Мск Глава Института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ стал фигурантом нового дела
Ранее 04.07.2022 10:30 Мск Директор Института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ останется под арестом
Ранее 17.06.2022 12:35 Мск Директор Института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ арестован до августа
Ранее 15.06.2022 13:17 Мск Задержан директор Института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ
Ранее 20.04.2022 08:38 Мск В УрФУ расследуется дело о хищении 10 млн во время соревнований в 2020 году

