Осужденный экс-глава института УрФУ Шурманов не смог оспорить взыскание многомиллионного ущерба

Бывший директор института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов и его сообщник экс-заместитель директора по развитию ООО "Комплексные Технологии Связи" Алексей Куварин проиграли в суде апелляционной инстанции, не сумев оспорить решение о взыскании с них многомиллионного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, Шурманова задержали летом 2022 года в Екатеринбурге. Осенью 2024 года Верх-Исетский районный суд признал его виновным в мошенничестве на 16 млн рублей и отправил в колонию общего режима на 9 лет. Также Шурманова обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей. В дальнейшем приговор был обжалован осужденным, адвокатом и прокурором, но безуспешно - суд изменил приговор райсуда в части хранения вещественных доказательств, но в остальном же вердикт оставлен без изменений.

Помимо этого, представитель надзорного ведомства в порядке гражданского судопроизводства обратился с иском в Кировский районный суд Екатеринбурга. Истец просил взыскать солидарно с Шурманова и Куварина ущерб в пользу РФ в лице ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва" в размере 12 млн 816 тыс. 160 рублей. С первого также в пользу Свердловской области в лице Фонда "Фонд поддержки спора высших достижений в Свердловской области" прокурор просил взыскать 2,4 млн рублей.

Суд удовлетворил исковые требования, а также с осужденных солидарно взыскал в бюджет госпошлину 98 тыс. 856 рублей, а с Шурманова еще 39 тыс. рублей госпошлины.

Ответчики обжаловали решение в суде апелляционной инстанции, но судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, оставил решение суда первой инстанции без изменения. Оно вступило в законную силу.