В России "красивые" госномера можно будет купить на "Госуслугах"

В России автомобильные номера можно будет забронировать на портале "Госуслуг". Речь идёт о платной услуге, объектом которой станут "красивые" автомобильные номера определенных серий.

Правительство поддержит законопроект, разрешающий россиянам поступать таким образом. Поправки были разработаны фракцией "Новые люди" после того, как идею поддержал президент Владимир Путин.

Конкретных расценок пока нет. Однако известно, что тарифы будут зависеть от сочетаний букв и цифр. Депутаты уже подсчитали, что нововведение позволит федеральному бюджету ежегодно получать 25 млрд руб., пишет "Ъ".