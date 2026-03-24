Киев уже неделю не пускает инспекторов ЕС на нефтепровод "Дружба"

Инспекторы ЕС, которые прибыли 18 марта в Киев для осмотра нефтепровода "Дружба", который якобы поврежден и поэтому не работает, уже неделю сидят в Киеве. Их никуда не пускают, пишут местные СМИ.

Ранее Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро, если та не возобновит поставки по нефтепроводу российской нефти. И правящий режим решил пустить европейскую делегацию 18 марта, так как рассчитывал на то, что 19 марта на саммите ЕС Венгрия снимет свое вето. Но Будапешт не клюнул на эту уловку и требует сначала запустить нефтепровод, а только потом вето будет снято. И теперь в Киеве вообще не видят смысла пускать на объект европейских экспертов.

При этом в делегацию так и не вошли представители Словакии и Венгрии, в связи с чем в этих странах заявили о фарсе, так как люди из других стран заявят, что все в порядке и потребуют от Венгрии снять вето. Будапешт это категорически не устраивает, там требуют участия в том числе своих инспекторов.

Перекрыв нефтепровод, Киев рассчитывает на поражение на парламентских выборах 12 апреля премьера Венгрии Виктора Орбана и смену внешнеполитического курса страны на проукраинский. Орбан требует от Киева прекратить воздействовать на венгерские выборы, поддерживая оппозицию.