24 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Севастополь
Фото: скриншот с видео ГУ МЧС России по городу Севастополю

Взрыв в жилом доме в Севастополе: двое погибших и восемь пострадавших

В ночь на 24 марта в Севастополе в пятиэтажном доме произошел взрыв. В результате инцидента в здании начался пожар, а часть строительных конструкций обрушилась. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Режим воздушной тревоги не действовал. На место события прибыли подразделения МЧС, бригады скорой помощи и представители городских служб.

Взрыв повредил торцевую часть дома. Конструкции балконов с первого по пятый этаж полностью разрушились. В квартире на первом этаже зафиксировали обрушение стены и значительные повреждения угла здания. Жилые помещения заполнили обломки строительных материалов и мебели. Также взрывная волна затронула соседний дом №20, где началось возгорание в квартирах двух подъездов. Огонь распространился до верхних этажей здания.

Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание к 3:30 утра. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела двух погибших. Еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время экстренные службы продолжают работу на объекте и уточняют информацию о последствиях происшествия.

Теги: взрыв, дом, Севастополь


Развитие сюжета:

Ранее 24.03.2026 11:15 Мск Версия о взрыве бытового газа в жилом доме в Севастополе исключена - губернатор
Ранее 24.03.2026 09:51 Мск СК возбудил уголовное дело после взрыва дома в Севастополе

