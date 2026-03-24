СК возбудил дело об истязании матерью ребенка в Свердловской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нанесении травм мальчику его собственной матерью в Свердловской области.

Напомним, все случилось днем 22 марта на детской площадке СНТ "Комфорт" в поселке Большой Исток. Сообщалось, что местная жительница нанесла телесные повреждения своему 8-летнему сыну. После этого прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, возбуждено уголовное дело по факту истязания (статья 117 УК РФ). На ситуацию обратил внимание глава ведомства Александр Бастрыкин. Он запросил у руководителя СКР по Свердловской области Богдана Францишко доклад о ходе расследования данного дела и уже установленных обстоятельствах.

Ранее Бастрыкин заинтересовался ситуацией с ненадлежащим содержанием спортивного комплекса в Каменске-Уральском.