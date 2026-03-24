Бастрыкин взял на контроль дело о женщине, оставшейся без крыши над головой в аварийном доме в Чусовом

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав женщины в Чусовом Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU

В информационный центр СК России обратилась жительница Пермского края по вопросу нарушения ее жилищных прав. Женщина является единственным жильцом восьмиквартирного дома 1958 года постройки на улице Мостовой города Чусового, который из-за высокой степени износа конструкций и трещин в стенах признан аварийным в 2017 году. В марте текущего года произошло частичное обрушение перекрытий крыши. До настоящего времени мер к реализации прав заявительницы не принято. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, срок расселения не сообщается.

В СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.