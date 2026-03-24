У жительницы Красноуральска забрали долю в доме, где прописывались мигранты

Красноуральский городской суд конфисковал в доход государства долю жилого дома и земельный участок местной жительницы за фиктивную постановку мигрантов на учет. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что Оксана Даниленко владела долей в жилом доме по улице 40 лет Октября. В августе и ноябре прошлого года она зарегистрировала в нем двух уроженцев Таджикистана, несмотря на то, что дом был непригоден для проживания, а сами иностранцы никогда в нем не находились и не вселялись.

Обвиняемая полностью признала вину и просила рассмотреть ее дело в особом порядке — без проведения судебного разбирательства.

Суд признал Даниленко виновной по двум эпизодам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина" и назначил ей 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Поскольку жилой дом использовался при совершении каждого из двух преступлений, суд применил положения п. "г" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Стоит отметить, что это жилье не являлось для осужденной единственным.