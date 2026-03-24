Миллионы на твитах: трейдеры угадали новости о Трампе и Иране

Неизвестные трейдеры заключили сделки на 580 млн долларов всего за четверть часа до публикации Дональда Трампа о переговорах с Ираном. Издание "Ъ" сообщает, что 23 марта в 6:49 утра по Нью-Йорку кто-то начал массово продавать нефтяные фьючерсы марок Brent и WTI. Основной объем торгов прошел за невероятные 27 секунд. Сразу после этого в рост пошли котировки индекса S&P 500. Рынок вел себя так, будто крупные игроки заранее знали содержание будущего поста президента.

В 7:04 Дональд Трамп подтвердил эти ожидания в своей соцсети Truth Social, заявив о "продуктивном диалоге" с Тегераном. На этом фоне цены на нефть мгновенно упали, а акции подорожали. Однако позже спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг слова американского лидера. Он назвал новость о переговорах фальшивкой, которую создали специально для манипуляций рынком. Белый дом в ответ отверг любые обвинения в использовании инсайдерской информации. Чиновники назвали такие подозрения безответственными и заявили, что администрация работает строго по закону.

Рыночные эксперты считают эти сделки крайне подозрительными. В утренние часы при пустом календаре новостей такие объемы торгов практически не встречаются. Аналитики отмечают, что кто-то сказочно разбогател благодаря этой ситуации. Тим Скирроу из компании Energy Aspects подчеркнул, что рынок заранее "играл на повышение", подготавливая почву для резкого скачка цен. Хотя общая сумма сделок не кажется огромной для мирового масштаба, их идеальное время вызывает у профессионалов много вопросов.

Ранее заявление Дональда Трампа о пятидневном моратории на удары по энергообъектам Ирана спровоцировало резкий рост криптовалют и обвал нефтяных котировок. Всего за восемь минут после новости биткоин подорожал на 4,3%, достигнув пика в $71 490, а Ethereum прибавил более 7%, поднявшись почти до $2 200.