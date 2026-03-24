Миллионы на твитах: трейдеры угадали новости о Трампе и Иране

24 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Миллионы на твитах: трейдеры угадали новости о Трампе и Иране

Неизвестные трейдеры заключили сделки на 580 млн долларов всего за четверть часа до публикации Дональда Трампа о переговорах с Ираном. Издание "Ъ" сообщает, что 23 марта в 6:49 утра по Нью-Йорку кто-то начал массово продавать нефтяные фьючерсы марок Brent и WTI. Основной объем торгов прошел за невероятные 27 секунд. Сразу после этого в рост пошли котировки индекса S&P 500. Рынок вел себя так, будто крупные игроки заранее знали содержание будущего поста президента.

В 7:04 Дональд Трамп подтвердил эти ожидания в своей соцсети Truth Social, заявив о "продуктивном диалоге" с Тегераном. На этом фоне цены на нефть мгновенно упали, а акции подорожали. Однако позже спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг слова американского лидера. Он назвал новость о переговорах фальшивкой, которую создали специально для манипуляций рынком. Белый дом в ответ отверг любые обвинения в использовании инсайдерской информации. Чиновники назвали такие подозрения безответственными и заявили, что администрация работает строго по закону.

Рыночные эксперты считают эти сделки крайне подозрительными. В утренние часы при пустом календаре новостей такие объемы торгов практически не встречаются. Аналитики отмечают, что кто-то сказочно разбогател благодаря этой ситуации. Тим Скирроу из компании Energy Aspects подчеркнул, что рынок заранее "играл на повышение", подготавливая почву для резкого скачка цен. Хотя общая сумма сделок не кажется огромной для мирового масштаба, их идеальное время вызывает у профессионалов много вопросов.

Ранее заявление Дональда Трампа о пятидневном моратории на удары по энергообъектам Ирана спровоцировало резкий рост криптовалют и обвал нефтяных котировок. Всего за восемь минут после новости биткоин подорожал на 4,3%, достигнув пика в $71 490, а Ethereum прибавил более 7%, поднявшись почти до $2 200.

Теги: трамп, новости, иран


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети