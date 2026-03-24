Гладков: Push-уведомления в Max о ракетной опасности невозможны из-за иностранной составляющей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос одной из подписчиц своих соцсетей о том, почему в мессенджере Мах нельзя получать push-уведомления о ракетной опасности. Ролик с ответами на различные вопросы о работе интернета он опубликовал в своих соцсетях.

"Действительно, проблема в том, что push-уведомления через Мах невозможно обеспечить, потому что там программное обеспечение выходит на иностранных производителей, а это противоречит всему подходу. Это, наверное, одна из самых тяжёлых проблем, которая волнует все приграничье. Вся система оповещения у нас выстроена как раз на push-уведомления", - сказал Гладков.

Для региона такие уведомления – жизненно важный процесс.

"Сейчас точно сказать не могу, когда этот вопрос будет решён. Еду в Москву, чтобы там постараться этот вопрос начать решать. Дайте мне время", - сказал Гладков.

