Глава КНДР: Страна никогда не откажется от ядерного статуса

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна никогда не откажется от статуса ядерной державы.

По его словам, правительство страны будет и впредь неуклонно укреплять статус ядерного государства как абсолютно необратимый. Также оно будет в наступательном порядке разворачивать борьбу против противостоящих КНДР сил, чтобы сокрушить все их антиреспубликанские провокационные действия, приводит "Ъ" слова Ким Чен Ына.

В 2025 г. глава МИД Южной Кореи Чо Хен и госсекретарь США Марко Рубио обсудили планы по полной денуклеаризации Корейского полуострова.

"Министр и госсекретарь договорились твердо придерживаться цели, состоящей в полной денуклеаризации Северной Кореи", - говорится в заявлении МИД Южной Кореи.