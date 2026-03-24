Умер депутат Госдумы Юрий Швыткин

В возрасте 60 лет скончался депутат Госдумы, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин.

"Боевой офицер, отмеченный множеством государственных наград, среди которых три ордена Мужества и орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Патриот своей Родины – России. Защищал страну добровольцем в зоне СВО. Его уход – невосполнимая утрата. Нам всем он запомнится скромным, отзывчивым и надежным товарищем", - сказал Вячеслав Володин.

Юрий Швыткин родился 24 мая 1965 г. в Красноярске. В 1986 г. окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября, в 1999 г. – Академию управления МВД России.

С 1986 по 1992 г. служил в 76-й гвардейской (Псковской) воздушно-десантной дивизии. Выполнял специальные задачи в Баку (Азербайджан), Фергане, Оше (Киргизия), Вильнюсе (Литва), Кировабаде, Ереване, Ленинакане (Армения). Совершил 117 прыжков с парашютом.

В 1992–2001 гг. служил в органах внутренних дел Красноярского края. С 2001 по 2016 г. – депутат заксобрания этого же региона. Депутат Госдумы седьмого и восьмого созывов, сообщает пресс-служба Госдумы.