"Автомобилист" начал борьбу за Кубок Гагарина с уверенной победы над "Салаватом Юлаевым"

24 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Спорт Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

"Автомобилист" начал борьбу за Кубок Гагарина с уверенной победы над "Салаватом Юлаевым"

Екатеринбургский "Автомобилист" начал борьбу за Кубок Гагарина. В первом матче серии плей-офф был уверенно обыгран уфимский "Салават Юлаев".

Встреча состоялась в понедельник на "УГМК Арене". Все решилось во втором периоде, когда дубль оформил нападающий "Автомобилиста" Даниэль Спронг. Тот самый, который накануне был признан лучшим игроком марта в КХЛ.

Также отлично себя проявил голкипер хозяев Владимир Галкин, отразивший несколько опасных бросков соперников. Итог – триумф уральцев 2:0 в матче и 1:0 в серии до четырех побед.

Матч "Автомобилист" — "Салават Юлаев" на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Следующий матч Кубка Гагарина "Автомобилист" – "Салават Юлаев" пройдет 25 марта в Екатеринбурге. После этого серия продолжится в Уфе.

Напомним, что девизом решающей части сезона в столице Урала станет "Рок-аккорд этой весны!", объединивший хоккей и музыкальную культуру города.

Теги: Автомобилист, Салават Юлаев, победа, Кубок Гагарина, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.03.2026 12:45 Мск Хоккейный город: Екатеринбург преобразится к плей-офф Кубка Гагарина
Ранее 19.03.2026 08:08 Мск "Автомобилист" сыграет с "Салаватом Юлаевым" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина
Ранее 07.03.2026 18:30 Мск ХК "Автомобилист" начнет плей-офф Кубка Гагарина в Екатеринбурге
Ранее 23.02.2026 09:37 Мск ХК "Автомобилист" оформил выход в плей-офф Кубка Гагарина
Ранее 20.02.2026 08:33 Мск "Автомобилист" может оформить выход в плей-офф Кубка Гагарина: два условия

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети