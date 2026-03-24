"Автомобилист" начал борьбу за Кубок Гагарина с уверенной победы над "Салаватом Юлаевым"

Екатеринбургский "Автомобилист" начал борьбу за Кубок Гагарина. В первом матче серии плей-офф был уверенно обыгран уфимский "Салават Юлаев".

Встреча состоялась в понедельник на "УГМК Арене". Все решилось во втором периоде, когда дубль оформил нападающий "Автомобилиста" Даниэль Спронг. Тот самый, который накануне был признан лучшим игроком марта в КХЛ.

Также отлично себя проявил голкипер хозяев Владимир Галкин, отразивший несколько опасных бросков соперников. Итог – триумф уральцев 2:0 в матче и 1:0 в серии до четырех побед.

Следующий матч Кубка Гагарина "Автомобилист" – "Салават Юлаев" пройдет 25 марта в Екатеринбурге. После этого серия продолжится в Уфе.

Напомним, что девизом решающей части сезона в столице Урала станет "Рок-аккорд этой весны!", объединивший хоккей и музыкальную культуру города.