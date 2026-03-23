Юрий Бурлачко сообщил о ключевых вопросах повестки мартовской сессии Кубанского парламента

К рассмотрению на очередной сессии ЗСК планируется рассмотреть более 30 вопросов. Об этом сообщил председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Спикер Кубанского парламента отметил, что традиционно на обсуждение депутатского корпуса будут вынесены законопроекты, которые предполагают внесение изменений в уже действующие в регионе нормативные правовые акты.

Руководитель ЗСК подчеркнул, что это необходимо для своевременной адаптации экономики региона к быстро меняющимся реалиям, в связи с поступающими запросами общества по разным направлениям, актуальностью расширения мер соцподдержки населения и постоянной работой по приведению отдельных положений краевого законодательства в соответствие с федеральным.

«Безусловно, одной из центральных тем станет корректировка регионального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Отмечу, что, несмотря на все существующие трудности, грамотное перераспределение его ресурсов позволило сохранить сбалансированность и устойчивость финансовой системы региона. Это своеобразная гарантия того, что все социальные обязательства перед людьми будут выполнены, а бюджетные ассигнования пойдут на направления, требующие первоочередной поддержки», - сказал Юрий Бурлачко.

На пленарном заседании парламентариям также предстоит принять в окончательном чтении ранее рассмотренные законопроекты, имеющие социальную значимость. В частности, закон о введении дополнительных ограничений курения в общественных местах.

«Некоторые решения будут направлены на поддержку сельхозпроизводства, организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электротранспортом, упрощение проведения процедур по формированию архитектурного облика территорий, наделение органов местного самоуправления отдельными госполномочиями», - отметил председатель ЗСК.

Кроме того, в ходе заседания кубанским депутатам предстоит рассмотреть и принять ряд контрольных постановлений.