В Екатеринбурге арестовали предполагаемого лидера банды сутенеров, которого считали погибшим

В Екатеринбурге по решению суда арестован предполагаемый лидер банды сутенеров Александр Колосов. Ранее его считали погибшим.

Как сообщил источник 66.ru, близкий к правоохранительным органам, мужчине вменяют целый ряд уголовных статей. По данным издания, Колосов скрывался от следствия с 2022 года: он бесследно исчез, отправившись на рыбалку на водохранилище в Ростовской области. Считалось, что его вместе с лодкой якобы смыло водой из открытой дамбы.

По версии следствия, братья Александр и Андрей Колосовы в 2017 году создали преступное сообщество – сеть фирм, поставлявших девушек в сауны. Издание отмечает, что подконтрольные братьям фирмы работали не только в Екатеринбурге, но и в Ростовской области, Нижнем Новгороде и других территориях. Силовики накрыли группировку в 2020 году, а Андрей Колосов позже умер в СИЗО.

В декабре 2024 года 18 участникам банды вынесли приговоры: сутенеры получили от 12 до 14 лет колонии строгого режима. Другим членам сообщества назначили принудительные работы.

Официально в правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.