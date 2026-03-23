Три деревни в Свердловской области отрезаны от "большой земли" наступающим половодьем

С несколькими населенными пунктами в Свердловской области ограничили автотранспортное сообщение из-за весеннего половодья. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"На период весеннего половодья разобран мост через реку Пышма у села Яр, временно ограничено автотранспортное сообщение с деревнями Заречная и Заселина. До вскрытия реки Пышма будет установлена временная пешеходная переправа", - говорится в сообщении.

Также закрыта ледовая переправа на реке Тавда у деревни Тангупская, другие три переправы продолжают действовать.

Сообщается, что после прохождения ледохода, переплыть расстояние можно будет на моторной лодке. На период паводка в населенных пунктах уже созданы запасы продуктов питания и медикаментов, работает постоянная телефонная связь.

В минувшее воскресенье специалисты провели работы по подготовке к пропуску весеннего половодья на Нижнее-Щипачевкий ГТС – река Полдневая, с. Щипачи, завершены работы по распиловке льда. С начала противопаводковых мероприятий было пропилено более 1 тыс. 680 погонных метров льда и использовано 873 кг. взрывчатых веществ для расчистки для около мостов;