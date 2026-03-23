В Киеве появился новый "киевский патриарх"

"Киевский патриархат" (КП) выбрал нового "патриарха" после смерти своего многолетнего лидера Михаила Денисенко. Им стал Владимир Кобзарь, имеющий в организации имя Никодим.

Сам он напомнил, что организация была ликвидирована Минюстом Украины после создания новой структуры с томосом от Фанара, то есть юридически вообще не существует. И регистрация нового гражданского устава КП станет одной из его главных задач.

Характерно, что голосование при выборах нового лидера пришлось проводить по видеосвязи, так как полиция оцепила Владимирский собор, чтобы не пустить туда соратников Денисенко, которым он завещал отпевать себя. Вопреки его воле, его "отпевали" враги из ПЦУ.

Несмотря на вражду, Кобзарь выразил готовность к диалогу для создания "единой поместной церкви с патриаршим устройством", независимой как от Москвы, так и от Фанара. Но методы ПЦУ его возмущают.

"ПЦУ декларирует, что она готова к объединению... И на второй день силой захватывает храмы, используя слезоточивый газ, дубинки, болгарки. Это проявление любви?" – вопрошает Кобзарь.

Согласно церковным канонам, раскольники, не имеющие канонического рукоположение, являются мирянами и не могут носить имена, дающиеся при рукоположении в священный сан. Это касается и Кобзаря, и лидера "единой украинской церкви" Сергея Думенко.