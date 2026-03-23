В Екатеринбурге названы маршруты, по которым запустят автобусы большого и среднего класса

В Екатеринбурге стали известны маршруты, по которым запустят новые автобусы.

Ранее сообщалось, что Свердловская область приобретет в лизинг 132 новых автобуса в рамках программы обновления общественного транспорта. 105 из них поступят в столицу Урала.

Как сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией, половина новых автобусов для Екатеринбурга будет большого класса, их в лизинг закупит Гортранс. Частные перевозчики пополнят свои автопарки на 38 машин большого класса и 15 среднего.

"В Дептрансе планируют, что большой класс выйдет на 65, 59, 84, 61, 83, 82, 56, 60, 47, 77, 52, 87, 98, 70. Средний класс усилит маршруты 86, 52, 48 и 74", - пишет канал.

По его данным, ориентировочно новый транспорт поступит в город только в ноябре.

Напомним, в начале марта в Екатеринбурге вывели на линию новые троллейбусы модели "Горожанин".