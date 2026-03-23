В Тюменской области мошенники украли 26 миллионов рублей у жителей региона

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 44 жителя Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.



Общая сумма похищенных денежных средств превысила 26 млн рублей.



Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 8,7 млн рублей. Так, неизвестные, позвонив на сотовый телефон жительницы Тобольска, представившись сотрудниками правоохранительных органов, ввели ее в заблуждение и под предлогом предотвращения хищения денежных средств убедили передать курьеру, а также перевести на предоставленные счета 8,7 млн рублей.