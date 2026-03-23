В России выбрали лучшие отели и рестораны по версии гида Revizors Guide

23 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Туризм В России
Фото: Накануне.RU

В России выбрали лучшие отели и рестораны по версии гида Revizors Guide

Эксперты подвели итоги нового рейтинга Revizors Guide, который в России считают аналогом знаменитого гида Michelin. Специалисты проверили ключевые туристические регионы и определили лидеров рынка гостеприимства. В список лучших вошли легендарные отели Москвы и Санкт-Петербурга. В столице высокую оценку получили "Метрополь", "Националь" и Lotte Hotel Moscow. В городе на Неве эксперты выделили "Асторию", Belmond Grand Hotel Europe и Four Seasons Hotel Lion Palace.

Курортные направления также показали отличные результаты. В Сочи лидерами стали Swissôtel Resort Sochi Kamelia, Rodina Grand Hotel & SPA и Hyatt Regency Sochi. Эти отели делают ставку не просто на ночлег, а на высокий уровень сервиса и изысканную кухню. При этом в других регионах ситуация пока выглядит иначе: там появляются лишь отдельные сильные проекты, но общей системы качественного отдыха пока нет.

Почти все лучшие объекты находятся в крупных городах и туристических центрах, где есть развитая инфраструктура и высокий спрос. В отличие от обычных сайтов с отзывами туристов, Revizors Guide использует профессиональную экспертизу и единые правила отбора. Для владельцев бизнеса такие списки - это важный индикатор трендов. Сейчас на рынке виден серьезный разрыв между лидерами и остальными игроками. Сокращение этой дистанции станет главной задачей для российских отельеров, так как ожидания гостей постоянно растут.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал местных отельеров не завышать цены в новом туристическом сезоне, несмотря на ожидаемый высокий спрос. Он отметил, что бизнес получает господдержку и должен работать на перспективу, а не пытаться "снять все сливки" за один раз, рискуя отпугнуть гостей.

Теги: туризм, рейтинг, отель


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети