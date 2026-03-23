В России выбрали лучшие отели и рестораны по версии гида Revizors Guide

Эксперты подвели итоги нового рейтинга Revizors Guide, который в России считают аналогом знаменитого гида Michelin. Специалисты проверили ключевые туристические регионы и определили лидеров рынка гостеприимства. В список лучших вошли легендарные отели Москвы и Санкт-Петербурга. В столице высокую оценку получили "Метрополь", "Националь" и Lotte Hotel Moscow. В городе на Неве эксперты выделили "Асторию", Belmond Grand Hotel Europe и Four Seasons Hotel Lion Palace.

Курортные направления также показали отличные результаты. В Сочи лидерами стали Swissôtel Resort Sochi Kamelia, Rodina Grand Hotel & SPA и Hyatt Regency Sochi. Эти отели делают ставку не просто на ночлег, а на высокий уровень сервиса и изысканную кухню. При этом в других регионах ситуация пока выглядит иначе: там появляются лишь отдельные сильные проекты, но общей системы качественного отдыха пока нет.

Почти все лучшие объекты находятся в крупных городах и туристических центрах, где есть развитая инфраструктура и высокий спрос. В отличие от обычных сайтов с отзывами туристов, Revizors Guide использует профессиональную экспертизу и единые правила отбора. Для владельцев бизнеса такие списки - это важный индикатор трендов. Сейчас на рынке виден серьезный разрыв между лидерами и остальными игроками. Сокращение этой дистанции станет главной задачей для российских отельеров, так как ожидания гостей постоянно растут.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал местных отельеров не завышать цены в новом туристическом сезоне, несмотря на ожидаемый высокий спрос. Он отметил, что бизнес получает господдержку и должен работать на перспективу, а не пытаться "снять все сливки" за один раз, рискуя отпугнуть гостей.