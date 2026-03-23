В Тюмени откроется выставка "Жестяное кружево Тюмени"

В Тюмени откроется выставка "Жестяное кружево Тюмени", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В музейно-ремесленном "Цехе" Музейного комплекса им. Словцова 26 марта в 17.00 состоится открытие выставки "Жестяное кружево Тюмени". Экспозиция познакомит посетителей с уникальным явлением городской архитектуры — дымниками, которыми тюменцы украшали печные трубы. Вход свободный.

Посетителям представят предметы из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения, работы мастера Н. Г. Долгополова, а также произведения современных продолжателей традиции — династии Зубаревых. Специально к юбилею Тюмени мастера создадут уникальный дымник с гербовой символикой города.

Отдельное внимание в выставке уделено семейной мастерской Зубаревых, которая более 40 лет сохраняет и развивает традиции железопросечного промысла. Основатель мастерской Виталий Зубарев, начавший профессиональный путь с ремонта кровель и вентиляции, со временем полностью посвятил себя декоративному ремеслу. Сегодня дело продолжает вся семья: Вера Зубарева занимается художественными эскизами и разработкой форм, а Алексей Зубарев — технической реализацией, сборкой сложных конструкций и созданием изделий по индивидуальным проектам.

Выставка станет частью культурной программы, приуроченной к юбилею города, и позволит по-новому взглянуть на традиции тюменского декоративно-прикладного искусства.