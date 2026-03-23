Новосибирские таможенники нашли в сумке туриста головы крокодилов

Сотрудники новосибирской таможни обнаружили в ручной клади россиянина две головы крокодилов. 36-летний мужчина прилетел из Таиланда и пытался пройти через "зеленый" коридор, но инспекторы заметили необычный багаж на экране рентгена. О происшествии сообщили в пресс-службе ФТС России.

Турист объяснил инспекторам, что купил головы рептилий для личной коллекции. Он утверждает, что просто не знал о правилах и необходимости декларировать такие вещи. Однако эксперты установили, что эти части тел животных защищает международная конвенция о торговле видами, которые находятся под угрозой исчезновения.

В итоге таможенники изъяли сувениры у пассажира. Против мужчины возбудили два административных дела, теперь ему грозит денежный штраф за нарушение правил ввоза.

Ранее в Екатеринбурге суд оштрафовал 26-летнего жителя Пермского края на 50 тысяч рублей за попытку тайно вывезти из страны более шесть млн рублей. В июле 2025 года таможенники аэропорта Кольцово нашли незадекларированную наличность в ручной клади пассажира, после чего на него завели уголовное дело о контрабанде.