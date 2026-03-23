Уникальный зимний экстрим-забег "Тайга-Трейл" провел "РН-Юганскнефтегаз"

23 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: РН-Юганскнефтегаз

Уникальный зимний экстрим-забег "Тайга-Трейл" провел "РН-Юганскнефтегаз"

"РН-Юганскнефтегаз" организовал традиционный кроссовый забег "Тайга-трейл" в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. В соревнованиях приняли участие сотрудники компании, других дочерних обществ НК "Роснефть", члены спортивных объединений региона и представители коренных народов Севера. Также были приглашены спортсмены и гости из разных уголков России — Красноярска, Иркутска, Уссурийска и других городов. Всего на трассу вышли порядка 250 спортсменов.

(2026)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

Забег проводился в рамках корпоративной программы "Энергия Жизни" и был приурочен к Году единства народов России. Участники и болельщики дополнили свои костюмы элементами национальной одежды, чтобы подчеркнуть важность сохранения традиций и культурного разнообразия страны.

Трасса забега проходила по пересечённой местности с крутыми спусками и подъёмами. На финише участникам предстояло преодолеть около 100 метров глубокого снега. Победителей определили в семи возрастных категориях, также проходил командный зачёт.

(2026)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

Во время забега работала полевая кухня с блюдами народов России и горячим чаем. Были организованы обогреваемые раздевалки и зоны отдыха. Для юных спортсменов подготовили развлекательную программу, детский уголок и аниматоров.

(2026)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

Поддержка массового спорта — одно из главных направлений социальной работы "Роснефти". Компания активно продвигает спорт и здоровый образ жизни среди своих сотрудников и жителей регионов.

Теги: РН-Юганскнефтегаз, экстрим-забег, тайна-трейл


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Экспертное мнение



Мнения из сети