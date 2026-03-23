Уникальный зимний экстрим-забег "Тайга-Трейл" провел "РН-Юганскнефтегаз"

"РН-Юганскнефтегаз" организовал традиционный кроссовый забег "Тайга-трейл" в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. В соревнованиях приняли участие сотрудники компании, других дочерних обществ НК "Роснефть", члены спортивных объединений региона и представители коренных народов Севера. Также были приглашены спортсмены и гости из разных уголков России — Красноярска, Иркутска, Уссурийска и других городов. Всего на трассу вышли порядка 250 спортсменов.





Забег проводился в рамках корпоративной программы "Энергия Жизни" и был приурочен к Году единства народов России. Участники и болельщики дополнили свои костюмы элементами национальной одежды, чтобы подчеркнуть важность сохранения традиций и культурного разнообразия страны.

Трасса забега проходила по пересечённой местности с крутыми спусками и подъёмами. На финише участникам предстояло преодолеть около 100 метров глубокого снега. Победителей определили в семи возрастных категориях, также проходил командный зачёт.

Во время забега работала полевая кухня с блюдами народов России и горячим чаем. Были организованы обогреваемые раздевалки и зоны отдыха. Для юных спортсменов подготовили развлекательную программу, детский уголок и аниматоров.

Поддержка массового спорта — одно из главных направлений социальной работы "Роснефти". Компания активно продвигает спорт и здоровый образ жизни среди своих сотрудников и жителей регионов.