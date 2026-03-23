В Невьянске осудили двух водителей лодок за смерть местного жителя

Невьянский городской суд вынес приговор двум водителям моторных лодок, признанных виновными в смерти 40-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Трагедия произошла 21 сентября 2024 года на Невьянском городском пруду. Ранее сообщалось, 27-летний Виктор Косиков, имеющий удостоверение на право управления маломерным судном, в темное время суток, будучи пьяным, выехал на своей моторной лодке "Казанка-5М" в акваторию, где столкнулся с другой моторной лодкой "Казанка-М" под управлением 71-летнего Алексея Полякова.

Авария привела к серьезным травмам 40-летнего пассажира на лодке Полякова. Пострадавший скончался в тот же день в больнице.

Суд установил, что в условиях темноты и ограниченной видимости оба судоводителя не проявили должной осторожности, самонадеянно рассчитывая избежать столкновения, и допустили удар лодок друг о друга. Оба признаны виновными в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

4 декабря 2025 года Виктор Косиков был приговорен к ограничению свободы сроком на 1,5 года, а также к выплате потерпевшим 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда. 19 марта 2026 года аналогичный срок ограничения свободы получил и Алексей Поляков. Оба осуждннных свою вину в суде не признали.

Приговоры не вступили в законную силу.