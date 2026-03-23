В Москве кратно выросло количество подключений к публичному Wi-Fi

В Москве из-а проблем с мобильным интернетом вчетверо выросло количество подключений к публичным сетям Wi-Fi.

За первые две недели действия ограничений мобильного интернета в центре Москвы (2-15 марта) число подключений к публичным сетям Wi-Fi (точки в кафе, гостиницах, ТЦ) выросло вчетверо до почти 23 млн уникальных сессий, а трафик вырос до 54,7 тыс. Гб, то есть в три с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, когда таких ограничений не было.

Эксперты отмечают, что в условиях нестабильной мобильной связи публичные Wi-Fi-сети фактически выполняли роль инфраструктуры поддержки городской деловой активности. Возможность подключиться к интернету становилась важным фактором выбора кафе, ресторанов, торговых точек, отелей и бизнес-центров, пишут "Ведомости".