Глава РЖД Белозёров сохранил пост

Руководитель РЖД Олег Белозёров останется на своём посту ещё на пять лет.

Решение принял премьер-министр Михаил Мишустин. О переназначении сообщает пресс-служба Правительства России.

Белозёров родился в 1969 г. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности экономист, планирование промышленности. В 2015 г. распоряжением Правительства Олег Белозёров был назначен на должность президента ОАО "РЖД", а в 2017 г. – на должность генерального директора – председателя правления ОАО "РЖД". В 2021 г. переназначен на этот пост.