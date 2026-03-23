Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин достиг отметки в 1 тыс. заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Речь идёт о регулярном чемпионате и плей-офф.

Тысячный гол 40-летний форвард забил в матче "Вашингтон" — "Колорадо". Взятие ворот стадион встретил бурными овациями.

Напомним, что в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин забил 923 гола за карьеру, он является лучшим снайпером в истории лиги. По заброшенным шайбам в регулярном чемпионате и плей-офф Овечкин уступает только Уэйну Гретцки (1016). Для того, чтоб побить очередной рекорд великого канадца нужно забить ещё 17 голов.

Напомним, ранее Овечкин повторил исторический рекорд Горди Хоу в НХЛ: на счету хоккеиста значится 20 сезонов, в каждом из которых он забивал не менее 25 голов.