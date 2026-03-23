Свалов призвал обязать кикшеринг платить за аренду парковки самокатов в Екатеринбурге

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов призвал обязать кикшеринговые компании перечислять в бюджет Екатеринбурга средства за аренду паковочного пространства для самокатов. По его словам, полученную сумму город мог бы направить на развитие инфраструктуры.

"У нас с вами на прошлый год было более 16 тысяч самокатов. За каждый самокат, за каждое парковочное место, если бы администрация взымала плату, то по концу года мы с вами получили бы порядка 112 млн рублей в бюджет города - это те деньги, на которые можно развивать инфраструктуру", - рассказал Свалов в эфире ОТВ.

Он также снова выразил свое мнение о том, что самокатам не место в центре города. По словам депутата, в самих СИМ нет ничего плохого, однако использовать их нужно только там, где для них предусмотрены отдельные полосы движения. Если же такую разметку нанести нельзя - значит самокатам там не место, а центр города, где узкие тротуары и большой поток пешеходов - именно такое место.

"Там, где есть инфраструктура, эксплуатация самокатов - пожалуйста, но там, где нет никакой инфраструктуры для этого, эксплуатация самокатов кикшеринговых вызывает опасения. Уместна эксплуатация СИМ там, где это будет связующим звеном от дома до станции метро или станции трамвайной. В центре города инфраструктуры нет, если мы ее хотим получить - ее надо развивать, за счет вливания новых денег", - добавил Свалов.

Отметим, что депутат не первый год выступает против использования электросамокатов в Екатеринбурге. В прошлом году он обращал внимание на то, что СИМ хаотично разбросаны по всему городу, пользователи не соблюдают предусмотренные ограничение скоростного режима, что может привести к ДТП, а сами сотрудники кикшеринговых служб, развозя аккумуляторы для электросамокатов, нарушают правила дорожного движения.