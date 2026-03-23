В Якутии ветеринары ликвидировали очаг опасной болезни животных

Специалисты потушили очаг пастереллеза, который вспыхнул в одном из личных подсобных хозяйств Якутии. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ветеринары уже устранили угрозу и не находят новых случаев заражения. Работники службы несколько раз продезинфицировали сараи, технику и всю землю вокруг фермы.

Сейчас Управление ветеринарии республики просит владельцев всех хозяйств, включая частников, вовремя прививать животных. Новых заболевших животных в Якутии нет.

Ветеринары уже провели все важные работы, чтобы сохранить здоровье скота в регионе. При министерстве сельского хозяйства создали оперативный штаб, который следит за ситуацией и контролирует безопасность на фермах.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил закрытое на карантин село Козиха, чтобы проверить, как помогают жителям после вспышки пастереллеза. Глава региона лично убедился, что в местной администрации активно оформляют документы, а компенсации за потерю скота выплачивают в течение одного-двух дней.