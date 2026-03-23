Екатеринбург оказался в топ-300 городов мира по качеству жизни

Екатеринбург вошел в топ-300 городов мира по качеству жизни. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.

Как отметили в мэрии, данные привел портал numbeo.com – одна из крупнейших международных онлайн-баз данных о стоимости и качестве жизни в разных городах и странах. Эксперты оценивали города по девяти параметрам. Среди них качество жизни, покупательная способность населения, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение цен на недвижимость и доходов, время в пути на работу и обратно, экология и климат.

В итоге Екатеринбург расположился в рейтинге на 273-й позиции. Первую тройку сформировали голландские Гаага, Утрехт и Эйндховен. А замыкают список Коломбо (Шри-Ланка), Манила (Филиппины) и Лагос (Нигерия).

Вместе со столицей Урала в рейтинг вошли еще семь российских городов. Это Калининград, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Напомним, что в сентябре в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи. Сообщалось, что на него поступили заявки из 150 стран мира.