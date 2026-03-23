ЕС перестал пускать Венгрию на конфиденциальные переговоры

В Евросоюзе решили, что представителям Венгрии нечего делать на конфиденциальных переговорах. Причина такого решения якобы состоит в том, что руководство страны, получив важные сведения, передаст их России.

Европейский чиновник анонимно заявил журналистам, что из-за недоверия к Будапешту "значительная часть европейской дипломатии" проходит в малых форматах: Е3 (Франция, Германия, Великобритания), Е4 (те же страны и Италия), "Веймарский треугольник" (Германия, Польша, Франция) и других.

"Именно недостаточно лояльные государства являются главной причиной того, что значительная часть европейской дипломатии сейчас проходит в меньших форматах", - приводит его слова РБК.