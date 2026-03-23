Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Нападающий "Автомобилиста" Даниэль Спронг признан игроком месяца в КХЛ

Игрок екатеринбургского "Автомобилиста" Даниэль Спронг признан лучшим нападающим марта в Континентальной хоккейной лиге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КХЛ, Спронг признан игроком месяца впервые в карьере. В марте хоккеист набрал 13 (7+6) очков в семи матчах с показателем полезности +5. Его шайба в матче с ярославским "Локомотивом" стала победной для "Автомобилиста".

Уже сегодня вечером команда из Екатеринбурга начнет борьбу за Кубок Гагарина. "Автомобилист" проведет первый матч серии плей-офф против уфимского "Салавата Юлаева".

Матч "Автомобилист" — "Салават Юлаев" на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Даниэль Спронг поделился своими ожиданиями от этого противостояния. По его словам, это должна быть интересная серия, и хорошо, что команда начнет ее дома.

"В целом "Салават Юлаев" – это отличная команда, которая показывает хорошую игру. "Автомобилист" – великолепная команда. Тренеры хорошо ко мне относятся, хорошо меня используют. Рад, что мы сыгрались с Шаровым, у нас отличная химия. Сейчас я полностью сконцентрирован на плей-офф и на нашем выступлении", - приводит слова форварда официальный сайт "Автомобилиста".

Напомним, что к предстоящему старту плей-офф Кубка Гагарина Екатеринбург ждет заметное преображение.

Теги: Спронг, игрок, лучший, КХЛ, Автомобилист


